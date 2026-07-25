Droni ucraini sono stati segnalati in Siberia, raggiungendo la regione più a est della Russia. Nel frattempo, nella zona di Zaporizhzhia, sono stati confermati otto morti, tra cui due bambini, a seguito di attacchi. Il presidente ucraino ha dichiarato che le forze hanno colpito un impianto a Kirov, che produce componenti per le armi impiegate negli attacchi contro la popolazione locale.

Stando al presidente Volodymyr Zelensky, le forze armate ucraine nelle ultime ore «hanno colpito ancora una volta un impianto a Kirov, quello che fornisce componenti per le armi che la Russia usa per attaccare la nostra popolazione e che si trova a circa 1.200 chilometri dal confine ucraino. Sono stati colpiti anche una raffineria di petrolio a Tyumen, un impianto logistico a Ekaterinburg e un deposito di carburante e lubrificanti a Rostov sul Don ». Le «sanzioni a lungo raggio» rivendicate da Kiev L'attacco alla raffineria di Tyumen, a quasi 2.000 km di distanza, è stato confermato anche da fonti russe. L'Ucraina, scrive Zelensky... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - I droni ucraini arrivano fino in Siberia, Mosca denuncia otto morti a Zaporizhzhia tra cui due bambini

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Droni ucraini colpiscono due centri logistici in Russia: 8 morti e 24 feriti

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