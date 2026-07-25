I docenti di una scuola di Cinisello Balsamo | Smembrate ben 3 classi siamo amareggiati e preoccupati

Gli insegnanti di una scuola di Cinisello Balsamo hanno scritto a Fanpage.it per denunciare lo smembramento di tre classi. La decisione ha suscitato amarezza e preoccupazione tra il personale scolastico. Gli insegnanti riferiscono di essere rimasti sorpresi dalla divisione, senza ricevere spiegazioni chiare. La lettera evidenzia il disagio e l’incertezza tra il corpo docente, che si dice perplesso riguardo a questa scelta. Nessuna ulteriore informazione sulle motivazioni ufficiali è stata fornita.

La lettera di alcuni insegnanti di una scuola di Cinisello Balsamo (Milano), che è arrivata a Fanpage.it e in cui raccontano di tre classi smembrate. Una decisione che li ha lasciati perplessi e che li preoccupa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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