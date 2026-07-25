Un nuotatore racconta di aver attraversato il Brasile per scoprire l'importanza dell’attenzione. In passato, era conosciuto nel mondo del nuoto, con un ruolo di rilievo e attenzione da parte di pubblico e media. Durante la sua carriera, si sentiva importante, con molti che seguivano ogni suo movimento. Ora, riflette sull’esperienza, evidenziando come l’attenzione abbia avuto un ruolo centrale nel suo percorso sportivo.

di Pasquale Sanzullo Nel nuoto il mio nome era conosciuto, perfino rilevante. Mi sono sentito importante, minuti in cui lo sguardo di molti seguiva ogni mio gesto. In quei momenti di gioia altissima sembrava che il mondo intero si fosse accorto di me. Poi ho fatto questo viaggio in Brasile, e mi sono accorto che il mondo è raggiungibile ma non ti raggiunge; sono bastate 12 ore di aereo per scoprirsi un perfetto sconosciuto. Quando il presente appare glorioso non si immagina il futuro. A 9000 km di distanza, sotto un cielo che contiene altri colori, in una terra che produce frutti senza paragoni, si ragiona con parole che non mi avevano mai raggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho dovuto attraversare il Brasile per scoprire una capacità rivoluzionaria: l’attenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ENTRIAMO IN BRASILE e ci costa UN SACCO DI SOLDI!

Notizie e thread social correlati

Ztl in Città Alta: «Ho fatto dietrofront al varco ma ho dovuto pagare una multa di 75 euro». Ora dal comune un vademecum per non sbagliareUn motociclista di Almè ha modificato la propria posizione al varco della Ztl in Città Alta, ma ha comunque ricevuto una multa di 75,79 euro.

Love Letters, la regista Alice Douard: «Sono mamma di una bambina che non ho partorito io. Per diventarlo legalmente ho dovuto raccogliere quindici testimonianze»Una donna in Francia ha dovuto raccogliere quindici testimonianze per ottenere l'adozione legale della figlia, nata da una madre surrogata.