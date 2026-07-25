Hebdomada Papae | il Gr in latino del 25 luglio
Ogni domenica alle 14.05 va in onda il Gr in latino con la traduzione in italiano. Oggi si segnala un concerto svoltosi il 18 luglio a Castel Gandolfo, promosso dalla diocesi locale. È stato trasmesso anche l’Angelus della scorsa domenica e si ricorda la visita del Papa all’abbazia benedettina di Monte Cassino, avvenuta lunedì 20 luglio.
Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle ore 14.05. In sommario oggi: il 18 luglio il concerto a Castel Gandolfo promosso dalla Diocesi di Albano; l'Angelus di domenica scorsa; la visita del Papa all'abbazia benedettina di Monte Cassino lunedì 20 luglio. Il settimanale di informazione - in collaborazione con l’Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato - è diffuso anche in podcast su . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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