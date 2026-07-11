Hebdomada Papae | il Gr in latino dell' 11 luglio

Notizia in breve

Il 11 luglio, il Gr in latino ha riportato le notizie vaticane, trasmesse ogni domenica alle 14.05. Tra gli argomenti, la preghiera del Papa per il Venezuela, colpito da un terremoto, e l’arrivo a Castel Gandolfo con il saluto ai fedeli. È stato anche diffuso un videomessaggio del Papa in occasione della conclusione del Pellegrinaggio Eucaristico Nazionale.