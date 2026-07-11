Hebdomada Papae | il Gr in latino dell' 11 luglio
Il 11 luglio, il Gr in latino ha riportato le notizie vaticane, trasmesse ogni domenica alle 14.05. Tra gli argomenti, la preghiera del Papa per il Venezuela, colpito da un terremoto, e l’arrivo a Castel Gandolfo con il saluto ai fedeli. È stato anche diffuso un videomessaggio del Papa in occasione della conclusione del Pellegrinaggio Eucaristico Nazionale.
Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle ore 14.05. In sommario oggi: la preghiera del Papa per il Venezuela colpito dal terremoto; l'arrivo a Castel Gandolfo e il saluto ai fedeli; videomessaggio del Papa per la conclusione del Pellegrinaggio Eucaristico Nazionale. Il settimanale di informazione - in collaborazione con l’Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato - è diffuso anche in podcast su . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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