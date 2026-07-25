Durante una vacanza in Portogallo, sono state pubblicate foto di una famiglia che sembrava vivere un'esistenza da sogno al mare. Tuttavia, alcuni osservatori hanno commentato che, nonostante l'apparenza, i membri della famiglia sono descritti come tristi e arrabbiati. Questa valutazione si basa su analisi di comportamenti e atteggiamenti notati durante il soggiorno e le immagini condivise.

Vivono una vita da sogno, in un regno lontano, eppure i Sussex sono sempre “tristi e arrabbiati ”. Questa la conclusione alla quale sono giunti alcuni attenti osservatori delle questioni della casa reale britannica e delle sue frange californiane. Meghan ha appena pubblicato una selezione di fotografie personali per raccontare le vacanze che la famiglia ha da poco trascorso in Europa, tra il Portogallo e l’Inghilterra. I patti con la corona erano chiari: tra gli appuntamenti della visita nella patria di Harry era previsto un delicato incontro con re Carlo III e Camilla, ad Highgrove, ma questo doveva rimanere segreto nei contenuti e nelle immagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Harry e Meghan.

© Ilfattoquotidiano.it - “Harry e Meghan vivono una vita da sogno ma sono sempre tristi e arrabbiati”: cosa si cela dietro le foto della vacanza di famiglia al mare in Portogallo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lilibet Diana appare in braccio ad Harry nelle ultime foto pubblicate da Meghan, ma le critiche sul web non mancanoNelle ultime foto pubblicate da Meghan, Lilibet Diana viene mostrata in braccio a Harry, attirando numerose critiche sui social.

Re Carlo incontra Harry e Meghan: cosa si sono dettiRe Carlo ha incontrato Harry e Meghan Markle, insieme ai loro figli Archie e Lilibet.

Temi più discussi: Meghan è tornata in California prima del previsto, perché il viaggio in Gb è stato un incubo; Meghan Markle, Oprah Winfrey racconta per la prima volta i retroscena dell’intervista ai Sussex; Meghan e Harry, la visita alla tomba di Lady Diana con i figli Lilibet e Archie; Harry e Meghan valutano di tornare a vivere in Gran Bretagna.

Dailymail Amanda Platell incolpa Meghan per il trauma infantile di Harry dovuto alla morte di Diana reddit

Harry e Meghan in vacanza con Archie e Lilibet: hanno visitato la casa d’infanzia della principessa dianaHarry e Meghan sono tornati in Inghilterra per la prima volta dopo anni, portando con loro anche i piccoli Archie e Lilibet ... fanpage.it

Meghan Markle, viaggio da incubo in Gb: tornata in California prima del previstoVenerdì scorso, Meghan e i figli hanno raggiunto Harry per l'incontro con il Re Carlo III e la regina Camilla a Highgrove House ... adnkronos.com