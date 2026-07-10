Re Carlo incontra Harry e Meghan | cosa si sono detti

Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan Markle, insieme ai loro figli Archie e Lilibet. La visita si è svolta nel palazzo reale, senza comunicati ufficiali. Harry e Meghan sono arrivati con due bambini, e l'incontro è durato circa un'ora. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine. La visita si è conclusa senza ulteriori dettagli pubblici.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan Markle insieme ai loro figli il principe Archie, 7 anni, e la principessa Lilibet, 5 anni, hanno fatto visita a Re Carlo e alla Regina Camilla. Buckingham Palace, riferiscono i media britannici, ha confermato che il Re e la Regina hanno ospitato la famiglia a Highgrove House, la residenza di campagna del monarca nel Gloucestershire. I figli del Duca e della Duchessa di Sussex hanno visitato l'ultima volta il Regno Unito nel giugno 2022. Attualmente Archie e Lili stanno crescendo in California, dove il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti nel 2020. Erano passati quattro anni da quando i figli di Harry hanno visto il loro nonno, il Re Carlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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La tenuta di Re Carlo infligge un duro colpo a Harry e Meghan poche settimane prima del loro arrivo

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