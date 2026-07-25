Guido Piovene l' intellettuale trasformista | un saggio analizza le ambiguità ideologiche dello scrittore

Un saggio analizza le ambiguità ideologiche di Guido Piovene, scrittore e giornalista vicentino. Piovene è stato definito un intellettuale trasformista, con passaggi tra il fascismo e il dopoguerra. Nel corso della sua carriera, ha modificato più volte le proprie posizioni politiche e culturali. La sua figura viene esaminata per evidenziare i cambiamenti e le contraddizioni nelle sue idee, senza interpretazioni o giudizi.

Guido Piovene trasformista, tra fascismo e dopoguerra. Lo scrittore e giornalista vicentino è stato un intellettuale che ha cambiato idea più volte, prima camicia nera, poi comunista e socialista, fino a tornare alla destra, co-fondatore con Indro Montanelli di Il Giornale, dopo i tanti anni trascorsi al Corriere della Sera, che lasciò considerandolo troppo progressista. Esplora la figura dello scrittore e giornalista Guido Piovene e l’ambiguità degli intellettuali italiani tra fascismo e dopoguerra, lo storico veneziano Mario Isnenghi nel nuovo saggio dal titolo provocatorio Non essere un porco. Guido Piovene e le code di paglia (Ronzani).... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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