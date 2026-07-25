Nella regione si segnala un attacco aereo contro un porto nello Yemen, con gli Houti che promettono una risposta dura. La guerra in Iran prosegue senza sosta e il rischio di escalation aumenta. Gli Stati Uniti continuano a rafforzare la campagna militare, effettuando raid su basi dei pasdaran. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a inviare truppe di terra in Medio Oriente. Nessuna delle parti ha annunciato un cessate il fuoco.

La guerra non rallenta e il rischio di un’escalation regionale continua a crescere. Donald Trump si dice pronto a inviare truppe di terra in Medio Oriente mentre gli Stati Uniti intensificano la campagna militare con raid anche sulle basi dei pasdaran. Teheran risponde colpendo con droni tre basi americane in Kuwait – Al-Doha, Ali Al-Salem e Camp Arifjan – e minaccia di bloccare completamente lo Stretto di Hormuz se Washington prenderà di mira le infrastrutture del Paese. Trump verso l’escalation con l’Iran, invia truppe di terra Rogoff: “Guerra insensata, la crisi sarà ancora lunga” Trump minaccia i ponti iraniani e concede il nucleare ai sauditi Attaccate dagli Houthi due petroliere che hanno violato il blocco navale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Guerra in Iran, le news di oggi. Attacco aereo contro un porto nello Yemen. Scambio di accuse, gli Houti annunciano una “dura risposta”

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