Un uomo di Gravina ha chiesto alle autorità il rilascio di un porto d'armi dopo aver subito furti e minacce. La richiesta arriva in seguito a episodi di criminalità che, secondo quanto riferito, hanno portato alla perdita di beni e alla preoccupazione per la sicurezza della famiglia. L’uomo ha dichiarato di voler usare l’arma per proteggere i propri cari. La richiesta è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità competenti.

Filippo Pappalardi, il padre di Ciccio e Tore, i fratellini di Gravina in Puglia trovati morti nel 2006, torna a rivolgersi alle istituzioni. Questa volta non per la vicenda che ha segnato la sua famiglia, ma per chiedere di poter ottenere il porto d'armi per difesa personale. A spingerlo è la lunga serie di furti e tentativi di intrusione subiti nelle attività che gestisce alla periferia di Gravina: due colpi nella stazione di servizio aperta poco più di un anno fa e un assalto al deposito di carburanti, culminato con l'uccisione del cane da guardia.L'ultimo episodio risale alla notte del 14 luglio. Poco dopo le 3, due malviventi hanno forzato l'ingresso della stazione di servizio sulla provinciale per Spinazzola, inaugurata nel maggio 2025, e hanno portato via il denaro custodito in cassa. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Gravina, dopo furti e minacce l'appello di Filippo Pappalardi: «Mi hanno rubato tutto, ora voglio il porto d'armi per difendere la mia famiglia»

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