Gli industriali esprimono pessimismo e chiedono al governo di sbloccare le rinnovabili. Nel frattempo, si segnala che l’Italia dovrebbe adottare la tecnologia di cattura delle emissioni nelle centrali a gas. Queste dichiarazioni sono state rese note in un contesto di discussioni sul settore energetico e ambientale. Non ci sono altri dettagli su eventuali azioni o decisioni ufficiali al momento.

“Per fortuna qualche dato in controtendenza c’è. L’Italia dovrebbe applicare la cattura di emissioni alle sue centrali a gas”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Gozzi: “Gli industriali pessimisti, il governo sblocchi le rinnovabili”

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