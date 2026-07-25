Gozzi | Gli industriali pessimisti il governo sblocchi le rinnovabili

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli industriali esprimono pessimismo e chiedono al governo di sbloccare le rinnovabili. Nel frattempo, si segnala che l’Italia dovrebbe adottare la tecnologia di cattura delle emissioni nelle centrali a gas. Queste dichiarazioni sono state rese note in un contesto di discussioni sul settore energetico e ambientale. Non ci sono altri dettagli su eventuali azioni o decisioni ufficiali al momento.

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“Per fortuna qualche dato in controtendenza c’è. L’Italia dovrebbe applicare la cattura di emissioni alle sue centrali a gas”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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