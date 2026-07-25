God of War Laufey ha finalmente una data di uscita e i fan hanno più di un motivo per sorridere

Durante il Comic-Con di San Diego, è stata annunciata la data di uscita di God of War Laufey, prevista per il 16 febbraio 2027 su PlayStation 5. Contestualmente, è stato confermato che si lavora a un nuovo capitolo della serie con Kratos come protagonista.

Il Comic-Con di San Diego ha regalato ai fan di God of War un doppio annuncio che ridisegna il futuro della saga. Santa Monica Studio ha finalmente svelato la data di uscita ufficiale di God of War Laufey, fissata per il 16 febbraio 2027 su PlayStation 5, e ha confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo con Kratos come protagonista. Due notizie che arrivano a distanza di poche settimane dalla prima presentazione del gioco, quando la scelta di mettere Faye al centro della narrazione aveva scatenato reazioni contrastanti nella comunità. L’annuncio è arrivato durante il panel dedicato al gioco, un evento che ha visto la partecipazione di nomi di peso: il game director Ariel Lawrence, il responsabile creativo Cory Barlog e gli attori Deborah Ann Woll, Christopher Judge, Jack Quaid e Perlina Lau. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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GOD OF WAR LAUFEY GANHA DATA! E Kratos Será o Protagonista do Próximo jogo!

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