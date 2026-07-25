God of War Laufey | Data di uscita annunciata!

È stata annunciata la data di uscita di God of War: Laufey. Il nuovo capitolo della serie sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5. La conferma è arrivata da Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio. La data di lancio non è ancora stata comunicata ufficialmente.

God of War: Laufey ha finalmente una data di uscita. Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno confermato che il nuovo capitolo della serie sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5. La protagonista sarà Laufey, conosciuta anche come Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus. Il gioco racconterà ciò che accade alla guerriera dopo la sua morte, portando la saga oltre i confini dei Nove Regni. God of War Laufey – Gamerbrain.net Faye si risveglia dopo la morte per salvare la sua famiglia. La morte avrebbe dovuto concludere il viaggio di Faye, ma la guerriera si risveglia misteriosamente in una terra sconosciuta. Qui scopre che i piani preparati per proteggere Kratos e Atreus sono in pericolo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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God of War Laufey teaser trailer con data di uscita

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