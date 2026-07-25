Una petroliera è stata colpita nel Golfo dell’Oman, causando due vittime. Nel Mar Rosso, una nave saudita ha subito lievi danni allo scafo dopo un attacco, secondo un funzionario dei trasporti saudita. Pochi giorni prima, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran, avevano annunciato un blocco marittimo contro Riad.

Una nave saudita è stata colpita oggi nel Mar Rosso, riportando lievi danni allo scafo. Lo ha riferito un funzionario dei trasporti saudita ai media statali, pochi giorni dopo che gli Houthi yemeniti, sostenuti dall’ Iran, avevano annunciato un blocco marittimo contro Riad. “Una fonte ufficiale dell’Autorità per i trasporti pubblici ha indicato che la nave (Ncc Masa), di proprietà di una compagnia saudita, è stata presa di mira mentre navigava nel Mar Rosso oggi, con conseguenti lievi danni allo scafo”, ha riportato l’agenzia di stampa saudita Spa. Gli Stati Uniti hanno attaccato con missili una petroliera nel Golfo dell’Oman, uccidendo due membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera nel Golfo dell’Oman: due morti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'attacco degli Stati Uniti contro due PETROLIERE IRANIANE nel Golfo dell'Oman

Notizie e thread social correlati

Gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera nello stretto di HormuzGli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, in un contesto di tensioni crescenti con l’Iran.

India protesta con gli Stati Uniti: convocato per la seconda volta l’incaricato d’affari Usa dopo gli attacchi alle navi nel Golfo dell’OmanL’incaricato d’affari degli Stati Uniti è stato convocato per la seconda volta dopo gli attacchi a navi commerciali nel Golfo dell’Oman con marinai...

Temi più discussi: Gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi contro 60 paesi; Stati Uniti avviano un'indagine commerciale sull'Ue dopo la multa da 890 milioni di euro a Google; Attacco devastante in Giordania: gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani; Stati Uniti-Iran, colpite due petroliere nello Stretto di Hormuz.

Presidente Trump dichiara che Stati Uniti hanno perso 18 militari nella guerra #Iran contro 200.000 in Vietnam e migliaia e migliaia in Afghanistan. Caduti Usa in Vietnam 58.220 Caduti Usa in Afghanistan 2.465 fonte Ministero Difesa Usa x.com

Gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera nel Golfo dell’Oman: due mortiUna nave saudita è stata colpita oggi nel Mar Rosso, riportando lievi danni allo ... msn.com

Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per la nona notte consecutivaFra domenica e lunedì gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per la nona notte consecutiva e l’Iran ha risposto bombardando molti stati del Golfo, fra cui Bahrein, Giordania e Kuwait. Il presidente de ... ilpost.it