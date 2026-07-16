gli stati uniti hanno colpito una petroliera nello stretto di hormuz

Gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, in un contesto di tensioni crescenti con l’Iran. Lo stretto continua a essere soggetto a un nuovo blocco navale statunitense, mentre proseguono gli scontri tra le due parti. L’attacco è avvenuto tra mercoledì e giovedì, con le forze statunitensi che hanno condotto una serie di operazioni contro obiettivi iraniani. La situazione rimane critica nella regione, con frequenti scambi di attacchi e controffensivi.

Che continua a essere sottoposto al nuovo blocco navale statunitense, mentre proseguono gli attacchi reciproci con l'Iran Nella notte tra mercoledì e giovedì gli Stati Uniti hanno compiuto una nuova serie di attacchi contro l’Iran, colpendo anche una petroliera nello stretto di Hormuz. L’obiettivo degli attacchi, che sono ricominciati ormai una settimana fa, è sempre lo stesso: colpire le strutture militari usate dall’Iran per attaccare le navi che transitano nello stretto, impedire il passaggio delle navi che commerciano con il paese e, infine, cercare di impedire al regime iraniano di controllare l’area. L’Iran a sua volta sta continuando a rispondere con attacchi contro le basi usate dagli Stati Uniti nella regione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Escalation in Medio Oriente: l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz

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