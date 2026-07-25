Oggi a Biassono si svolge un’escape room gratuita intitolata “La Stanza dello Psycho - Il Giorno del Giudizio”. L’evento si tiene in biblioteca dalle 17 alle 22. I partecipanti devono risolvere enigmi, decifrare codici e affrontare rompicapo in un’atmosfera di tensione, con un limite di tempo massimo. È prevista la partecipazione di più gruppi che si sfidano in questa sfida di logica e velocità.

Enigmi e misteri, rompicapo da risolvere, codici da decifrare, atmosfere thrilling e un tempo massimo per agire. È l’ escape room gratuita “ La Stanza dello Psycho - Il Giorno del Giudizio “, che si terrà oggi a Biassono, dalle 17 alle 22.30, negli spazi della biblioteca civica di via San Martino. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e ai giovani dai 15 ai 34 anni ed è organizzata dal Comune in collaborazione con Gen Lombardia e Spazio Giovani nell’ambito del progetto “Playground - Talenti in gioco“. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione anticipata attraverso il qr code riportato sul volantino che si trova sul sito internet ufficiale del municipio (www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli enigmi nel Giorno del Giudizio. L’escape room oggi in biblioteca

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