SummerCamp@Unipi 2026 | enigmi sfide e gioco di squadra con la nuova ' Fibonacci Escape Room' per orientarsi giocando

Durante l’evento SummerCamp@Unipi 2026 è stata inaugurata la nuova ‘Fibonacci Escape Room’. I partecipanti avevano quindici minuti per risolvere enigmi e trovare un codice segreto di sei cifre, necessario per aprire il baule finale. La sfida ha coinvolto gruppi di giovani che si sono confrontati tra loro in un gioco di squadra, orientandosi attraverso gli indovinelli proposti.

Quindici minuti di tempo, enigmi da risolvere e un codice segreto a sei cifre da trovare per aprire il baule finale. È questa la sfida della nuova 'Fibonacci Escape Room', una delle principali novità del SummerCamp@Unipi 2026, l’iniziativa di orientamento dell’Università di Pisa dedicata alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

'SummerCamp 2026': l'orientamento all'Università tra enigmi, sfide e gioco di squadraDurante l’evento “SummerCamp 2026”, gli studenti hanno partecipato a una prova di orientamento all’università.

Il valore del gioco di squadra nelle Escape Room: tra logica e collaborazioneLe escape room sono ambienti di intrattenimento che si basano sulla risoluzione di enigmi e sulla collaborazione tra i partecipanti.

Hai solo 15 minuti per uscire: la nuova sfida dell’università di Pisa conquista gli studentiPISA – La Fibonacci Escape Room è una delle novità più attese del SummerCamp@Unipi 2026, le giornate di orientamento organizzate dall’Università di Pisa per gli studenti delle scuole superiori. Quest’ ... msn.com

Orientamento UNIPI: aperte le iscrizioni al SummerCamp, la novità 2026 'Fibonacci Escape Room'Quindici minuti di tempo, enigmi da risolvere e un codice segreto a sei cifre da trovare per aprire il baule finale. È questa la sfida della nuova ... gonews.it