Romano Berretti, nato nel 1937, è morto all’età di 89 anni. Sopravvissuto all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema nel 1944, perse il padre e tre sorelline durante la strage. È considerato uno degli ultimi superstiti dell’evento, avvenuto il 12 agosto 1944. La sua morte segna la scomparsa di una delle poche persone ancora viventi che avevano vissuto l’attacco durante la Seconda guerra mondiale.

Stazzema (Lucca), 21 luglio 2026 – Da bambino sopravvisse all’ eccidio del 12 agosto 1944, nel quale perse il padre e tre sorelline. È scomparso all’età di 89 anni Romano Berretti, uno degli ultimi superstiti della strage di Sant’Anna di Stazzema. Il Comune di Stazzema e il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Berretti, che era nato proprio a Sant’Anna di Stazzema, il paese che ha portato per sempre nel cuore e nella memoria. Il 12 agosto 1944 Romano aveva soltanto sette anni. Si trovava alla Porta, nella frazione di Farnocchia, insieme alla madre e al fratello Osman. Dopo aver visto il paese avvolto dalle fiamme, tornò verso Sant'Anna con la madre nel disperato tentativo di raggiungere il resto della famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Romano Berretti, uno degli ultimi superstiti della strage di Sant’Anna di Stazzema

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