Giovedì, un eurodeputata di un partito di destra è stata condannata in primo grado per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa, con l’obbligo di risarcirli per 300mila euro. Durante un intervento in aula, un collega ha commentato la vicenda definendola “imbarazzante” e ha aggiunto che questa volta l’eletta non potrà scappare. La condanna riguarda la perdita di lavoro di due persone e il pagamento di un risarcimento.

Deve essere piuttosto difficile essere Ilaria Salis nel corso di queste giornate. L'eurodeputata di Avs, da sempre paladina dei diritti dei lavoratori, è stata, come è noto, condannata in primo grado per aver licenziato " senza giusta causa " due collaboratori, e per questo dovrà risarcirli, entrambi, per 300mila euro. Una gran bella figuraccia. In più, questa volta, non ci sarà nessuno che potrà salvarla e garantirle l'immunità come fece Avs in seguito al suo arresto in Ungheria. Ed è proprio su questo punto che il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli picchia duro: "Per la Salis si aggiunge una condanna da cui stavolta non può fuggire come ha fatto per le altre sue vicende giudiziarie". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giovanni Donzelli asfalta Ilaria Salis: "Imbarazzante, ma questa volta non scappi"

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FDI ASFALTA SALIS: IN CAMERA con un CONDANNATO!

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