Ilaria Salis, ospite di David Parenzo a L’Aria che Tira, ha commesso un errore durante una discussione sul tema cubano. Mentre parlava, ha pronunciato una frase con un uso scorretto della lingua italiana, suscitando attenzione tra gli ascoltatori. Il suo commento ha attirato l’interesse per la sua scelta lessicale, che ha evidenziato una svista nel suo intervento pubblico.

Ilaria Salis è stata ospite nelle scorse ore di David Parenzo a L’Aria che Tira sul tema cubano. A marzo l’eurodeputata di Avs ha partecipato alla “flotilla” che è andata a Cuba in aereo: una parte degli attivisti, infatti, ha raggiunto l’isola dagli Usa per violare il blocco navale, che però non c’è stato perché tutti sono riusciti ad arrivare senza interferenze a Cuba. Un’altra parte di attivisti, quella con Salis, ha raggiunto Cuba in aereo: tutti sono comunque riusciti ad arrivare sull’isola, al pari delle migliaia di turisti che ogni anno la scelgono come meta. L’europarlamentare ha avuto un acceso confronto con Francesco Giubilei, giornalista ed editore, sull’attivismo italiano di piazza, che Salis difende fervidamente nonostante quello che si vede nelle manifestazioni che si susseguono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Tutta questa zelanza…”. Lo scivolone di Ilaria Salis sull’italiano

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