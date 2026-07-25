Un cuoco noto per la semplicità in cucina ha affermato che a tavola vince sempre la semplicità. Durante un test, ha sottolineato come l’uso di ingredienti semplici e tecniche essenziali possa valorizzare i piatti. La sua filosofia si basa sull’essere autentici e diretti, senza complicazioni inutili. Nessuna menzione di ricette elaborate o tecniche sofisticate, solo il gusto di un buon piatto fatto con pochi ingredienti.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto) Facciamo un test, parliamo di un cuoco (non chef!) che ha fatto della semplicità, la sua, l’ingrediente più potente. Un personaggio tv che ci tiene alla sua veste, in ogni senso, di oste. È Giorgione, Giorgio Barchiesi, proprietario del ristorante Alla Via di Mezzo, nel centro di Montefalco (Perugia) che ha condotto tante trasmissioni raccontando piatti ed emozioni. Sarà lui, intervistato dal giornalista Paolo Pellegrini, il protagonista della quarta serata della rassegna “Castiglione racconta“, organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia e curata da Pierfrancesco De Robertis, domani sera in piazza Orto del Lilli alle 19 (ingresso libero fino a esaurimento posti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorgione a chilometro... buono: "A tavola vince sempre la semplicità"

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