La premier ha firmato un accordo con le opposizioni per vietare l’uso dell’intelligenza artificiale in campagna elettorale in modo strumentale. Il patto coinvolge anche le leader delle opposizioni, che hanno accettato di non impiegare strumenti di IA per influenzare il voto o diffondere fake news. La decisione arriva in vista delle prossime elezioni e mira a limitare l’uso improprio della tecnologia nel processo elettorale.

La premier Giorgia Meloni dice «sì» ad un patto con le opposizioni per non usare l’Intelligenza artificiale in campagna elettorale in maniera strumentale contro i proprio avversari. È il Foglio a confermarlo, dopo che la segretaria del Pd Elly Schlein aveva invitato Meloni dalle pagine del quotidiano a un patto di non belligeranza: «In vista della campagna elettorale tutte le forze politiche dovrebbero impegnarsi a non usare l’AI per attribuire agli avversari parole o fatti inventati». Sull’Ai, inoltre, Schlein sottoscrive tutto ciò che ha detto Papa Leone XIV e si dice convinta che, con le giuste regole e la giusta prudenza, «l’Italia possa trovare delle chiavi giuste per costruire un percorso fatto di crescita, di produttività, di opportunità». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni ed Elly Schlein, il clamoroso patto: come cambia la corsa al voto

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GIORGIA MELONI CONTRO ELLY SCHLEIN: SCONTRO TOTALE IN PARLAMENTO

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Argomenti più discussi: Elezioni, patto Meloni-Schlein: no ai deepfake in campagna elettorale; Niente Ai contro avversari, Meloni dice sì alla proposta di Schlein; Elly Schlein. Il governo di Giorgia Meloni è finito; Meloni si dissocia dal video dove Vannacci mette a morte gli avversari: Non il mio modo di essere.

Giorgia Meloni vada a casa! Ora Tocca a noi governare cit. Elly Schlein...ma lo sa questa che decidono gli italiani chi governa? é convinta che andra' lei al governo? a me sembra un esternazione molto poco democratica...voi che dite? reddit

Ambientato in un anfiteatro dell'antica Roma, il video realizzato con l'intelligenza artificiale, e condiviso sui canali social di Roberto Vannacci, mostra il fondatore di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La x.com