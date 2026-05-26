Giorgia Meloni ha commentato con due parole, “A posto”, un articolo de La Repubblica che riportava le parole di Elly Schlein, “Da qui mandiamo a casa Meloni”. La frase era stata pronunciata durante la chiusura della campagna elettorale di un politico. Meloni ha pubblicato il commento sui social, evidenziando l’ironia con cui ha risposto alla dichiarazione di Schlein.

Con due parole secche e cariche di ironia, “A posto”, Giorgia Meloni, come ricorda ilSecolo d'Italia, ha commentato sui social l’articolo de La Repubblica che titolava la chiusura della campagna elettorale di Andrea Martella con la frase di Elly Schlein: "Da qui mandiamo a casa Meloni". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47883100 La netta vittoria al primo turno di Simone Venturini a Venezia ha permesso alla presidente del Consiglio di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, la premier ha smontato la narrazione di una sinistra che già si vedeva a Palazzo Chigi.“Non li hanno visti arrivare nemmeno stavolta”, scrive in sostanza Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni "sistema" Elly Schlein con sole due parole: "A posto"

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Giorgia Meloni HA DISTRUTTO Elly Schlein DOPO LE MENZOGNE DETTE.

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