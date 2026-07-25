Gifuni il maratoneta | La fatica di fare l’attore Ora un ruolo da commedia

Un attore ha paragonato la sua carriera a una maratona, invitando a proteggere i propri sogni e a imparare ad aspettare. Ha sottolineato che i riconoscimenti arrivano spesso dopo molti anni, e ha descritto la fatica di essere artista. Recentemente, ha annunciato l’intenzione di affrontare un ruolo in una commedia. Il messaggio è di perseverare e mantenere la pazienza nel percorso professionale.

GIFFONI (Salerno) "Proteggete il vostro sogno. Imparate ad aspettare. State correndo una maratona, non i cento metri. I riconoscimenti per quello che fate potranno arrivare tra dieci anni". Fabrizio Gifuni arriva al Giffoni film festival con il suo modo di raccontarsi. Con semplicità, senza nascondere le difficoltà del suo mestiere. E senza nascondere quanto questo mestiere possa regalare. Aveva quindici anni, racconta ai ragazzi del festival, quando partecipò a un laboratorio scolastico, e interpretò Mercuzio in una rappresentazione di Romeo e Giulietta. Dopo gli applausi, accade qualcosa che cambia la sua vita. "Pensai che quella fosse una delle cose che più assomigliavano alla felicità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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