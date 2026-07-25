Il presidente della regione Toscana ha chiesto al governo di bloccare la vendita dell’ultimo pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena. La richiesta si riferisce a una possibile vendita immediata della quota pubblica residua, pari al 4,863%, prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La proposta è stata formulata in risposta alle voci di un collocamento rapido di questa quota.

SIENA – “Il governo fermi la vendita dell’ultimo pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena”. Lo chiede con forza il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo sulle ipotesi di un imminente collocamento accelerato da parte del Mef della quota pubblica residua del 4,863%. Una linea condivisa in modo compatto con le istituzioni del territorio. La Regione Toscana e gli enti locali lanciano infatti un appello congiunto all’esecutivo nazionale per bloccare la privatizzazione definitiva, ponendo come condizioni imprescindibili i l mantenimento del management e delle funzioni di vertice a Siena, nella città dove la banca è nata, e la piena garanzia occupazionale per tutti i dipendenti del gruppo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Giani: “Governo fermi la vendita dell’ultimo pacchetto azionario di Mps”

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