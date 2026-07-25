Una donna di 33 anni ha chiamato un centro antiviolenza di Genova, in lacrime, denunciando di essere vittima di violenze da parte del marito. Ha riferito di essere stata picchiata e di aver subito abusi sulla propria bambina. La donna ha chiesto aiuto, descrivendo un quadro di maltrattamenti protratti nel tempo. La telefonata si è conclusa con la richiesta di intervento.

In un centro antiviolenza di Genova l'altra mattina è arrivata la telefonata di una donna di 33 anni. “Mio marito mi picchia e mi maltratta da tempo” ha detto in lacrime chiedendo aiuto. Così la responsabile del centro ha a sua volta chiamato il 112. L’intervento è scattato immediato in un quartiere del centro città. Nell’appartamento sono arrivati i militari dell’Arma e un’ambulanza. Ai carabinieri però la donna avrebbe raccontato anche altro. Ha detto che il marito da tempo la picchiava e che l’uomo, un quarantenne di origine marocchina, avrebbe abusato sessualmente della bimba che ha solo 2 anni. Per questo la piccola è stata accompagnata insieme alla madre in codice giallo all’ospedale Gaslini di Genova per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, donna telefona in lacrime al centro antiviolenza e denuncia il marito, "mi picchia e ha abusato della nostra bimba”

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