Genova donna telefona in lacrime al centro antiviolenza e denuncia il marito mi picchia e ha abusato della nostra bimba
Una donna di 33 anni ha chiamato un centro antiviolenza di Genova, in lacrime, denunciando di essere vittima di violenze da parte del marito. Ha riferito di essere stata picchiata e di aver subito abusi sulla propria bambina. La donna ha chiesto aiuto, descrivendo un quadro di maltrattamenti protratti nel tempo. La telefonata si è conclusa con la richiesta di intervento.
In un centro antiviolenza di Genova l'altra mattina è arrivata la telefonata di una donna di 33 anni. “Mio marito mi picchia e mi maltratta da tempo” ha detto in lacrime chiedendo aiuto. Così la responsabile del centro ha a sua volta chiamato il 112. L’intervento è scattato immediato in un quartiere del centro città. Nell’appartamento sono arrivati i militari dell’Arma e un’ambulanza. Ai carabinieri però la donna avrebbe raccontato anche altro. Ha detto che il marito da tempo la picchiava e che l’uomo, un quarantenne di origine marocchina, avrebbe abusato sessualmente della bimba che ha solo 2 anni. Per questo la piccola è stata accompagnata insieme alla madre in codice giallo all’ospedale Gaslini di Genova per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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? La ricorrenza del G8 di Genova, che ho vissuto 25 anni fa come portavoce nel Gsf (Global social forum) della rete femministe dell’epoca, è stata per me significativa due volte, da allora: nel decennale del 2011, quando come rivista Marea organizzammo la facebook