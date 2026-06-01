Una donna ha denunciato la ex suocera per oltre dieci anni di vessazioni, accuse, interferenze e pressioni psicologiche. La vittima ha riferito di aver subito umiliazioni ripetute che hanno danneggiato la relazione con il marito. La denuncia riguarda comportamenti considerati lesivi e prolungati nel tempo. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare i fatti e raccogliere eventuali prove. La donna ha presentato una querela contro la ex suocera.

Per oltre un decennio avrebbe vissuto in un clima di continue mortificazioni, accuse, interferenze e pressioni psicologiche. Una situazione che, secondo il suo racconto raccolto da La Stampa, avrebbe minato profondamente il suo equilibrio personale e familiare fino a spingerla a chiedere aiuto e a rivolgersi alla magistratura. È la vicenda di una donna quarantenne, madre di una bambina, che ha denunciato la madre del marito accusandola di averla sottoposta per tredici anni a una serie di comportamenti vessatori e umilianti. La querela, presentata attraverso l’avvocata Giuseppina Paragano, ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura, che ha già raccolto la testimonianza della presunta vittima e sta ora approfondendo il caso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Continue umiliazioni, ha rovinato la relazione con mio marito". Una donna denuncia la ex suocera

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