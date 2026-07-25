Gazzetta dello Sport | Lukaku il Napoli riflette | Allegri lo vuole ancora al fianco di Hojlund

Da napolipiu.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta considerando ancora la possibilità di mantenere Romelu Lukaku in rosa, nonostante sembri aver rallentato le operazioni di mercato. La società ha come obiettivo principale l’acquisto di un difensore centrale, ma il futuro dell’attaccante belga rimane un argomento delicato. Secondo alcune fonti, l’allenatore avrebbe espresso la volontà di averlo ancora in squadra, affiancato a Hojlund, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La situazione sul mercato non ha subito variazioni ufficiali in merito a Lukaku.

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Il mercato del Napoli sembra essersi fermato, ma solo in apparenza. Se la priorità resta l’acquisto di un difensore centrale, il futuro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei temi più delicati dell’estate azzurra. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club non considera definitivamente chiuso il capitolo legato all’attaccante belga, destinato a confrontarsi con la società al rientro dalle vacanze. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha ribadito che il Napoli non intende intervenire ulteriormente in attacco, pur lasciando aperta una riflessione su Lukaku. «Ora è in vacanza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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