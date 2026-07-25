Gazzetta dello Sport | Lukaku il Napoli riflette | Allegri lo vuole ancora al fianco di Hojlund

Notizia in breve

Il Napoli sta considerando ancora la possibilità di mantenere Romelu Lukaku in rosa, nonostante sembri aver rallentato le operazioni di mercato. La società ha come obiettivo principale l’acquisto di un difensore centrale, ma il futuro dell’attaccante belga rimane un argomento delicato. Secondo alcune fonti, l’allenatore avrebbe espresso la volontà di averlo ancora in squadra, affiancato a Hojlund, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La situazione sul mercato non ha subito variazioni ufficiali in merito a Lukaku.