Gaza ricostruzione e fondi europei | Samir Al-Qaryouti critica le scelte internazionali e richiama il ruolo della diaspora palestinese

Samir Al-Qaryouti critica le decisioni internazionali sui fondi per Gaza e il sostegno europeo all’Autorità Palestinese. Dal suo profilo social, analizza come le scelte di finanziamento e ricostruzione siano state gestite, evidenziando il ruolo della diaspora palestinese nel dibattito. La discussione riguarda anche le modalità di distribuzione degli aiuti e le implicazioni politiche di queste scelte.

Riprendiamo dai social il contributo di Samir Al-Qaryouti, giornalista e analista italo-arabo residente a Roma, che interviene sul tema degli aiuti internazionali per Gaza, del sostegno europeo all’Autorità Palestinese e del dibattito interno alla comunità palestinese. «Gaza è terrorizzata, l’Europa paga e l’Autorità Palestinese reprime e ingoia.!!» è il titolo scelto da Samir Al-Qaryouti per la sua riflessione pubblicata sui social, nella quale analizza gli ultimi sviluppi legati alla ricostruzione della Striscia di Gaza e agli interventi finanziari annunciati dalla comunità internazionale. Al-Qaryouti richiama la riunione del Gruppo dei... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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