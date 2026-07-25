Un nuovo dettaglio si aggiunge al caso di Garlasco: una bottiglietta d'acqua priva di tappo, acquistata da Andrea Sempio in un bar a Vigevano la mattina dell'omicidio. L’indagato ha dichiarato di non ricordare l’episodio. La bottiglietta sarebbe stata consumata sul posto. La presenza di questo oggetto è oggetto di indagine. Nessuna conferma ufficiale sull’uso o sulla provenienza dell’acqua.

C'è un altro piccolo “giallo” che alimenta ipotesi e suggestioni sul caso di Garlasco. È quello relativo a una bottiglietta d'acqua che Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe acquistato in un bar a Vigevano la mattina del delitto e consumato sul posto perché “sprovvista di tappo”. Un dettaglio apparentemente marginale, ma che, in realtà, potrebbe essere utile per ricostruire gli spostamenti dell'allora 19enne nella giornata del 13 agosto 2007. Il giallo della bottiglietta d'acqua A parlare per prima della bottiglietta d'acqua fu Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. In passato a donna aveva spiegato che il figlio le aveva raccontato di essersi fermato in un bar di Vigevano per acquistare una bottiglietta d'acqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Garlasco, il giallo della bottiglietta d'acqua di Sempio. Lui: "Non ricordo"

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