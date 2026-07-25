Game of Thrones | La ripartenza di Dani Luna con la MLP
Questa settimana il Game of Thrones torna a citare il vero protagonista della settimana in modo positivo. Dopo gli ultimi due episodi passati a criticare le scelte della World Wrestling Entertinment in direzione SummerSlam, oggi torno a parlarvi di ciò che più ci allieta all’interno di questo immenso sport d’intrattenimento. Ci spostiamo quindi in Canada e andiamo dritti nella Maple Leaf Pro Wrestling, federazione di Scott D’Amore la quale, dopo una serie di eventi in PPV partiti a ottobre 2024 fino alla WrestleMania week dello scorso aprile, ha ufficialmente aperto le danze alla propria programmazione settimanale su TSN. Il noto network canadese dove molto spesso vanno in onda alcune delle partite dei Toronto Raptors, fa quindi spazio al wrestling attraverso la MLP a partire da mercoledì 15 luglio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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