Andrade ha conquistato il titolo IWGP Global in una recente competizione di wrestling. La vittoria rappresenta un momento significativo per l’atleta, che ora intraprende una nuova fase della sua carriera. La vittoria è stata ottenuta in un match combattuto e ha attirato l’attenzione del pubblico presente. L’atleta si prepara a nuove sfide nel circuito internazionale, confermando il suo ruolo tra i protagonisti della disciplina.

La vittoria del titolo IWGP Global da parte di Andrade è un passo importante verso un nuovo percorso eo una rinascita dell’atleta. Il talento in-ring del messicano è indiscutibile, in passato sia come La Sombra che appunto come “El Idolo” ha dimostrato tutte le sue capacità e maggiori doti sul quadrato del professional wrestling. Il suo periodo a NXT, ad oggi ancora quello migliore vissuto in carriera, rimane ben impresso nella memoriaa di chi lo ha conosciuto sin dall’alba dei tempi. Eppure ci sono stati alcuni punti bassi nonostante le vittorie di cinture e la conseguente esposizione mediatica. Il nuovo addio dalla grande ‘E, giunto dopo la fine del matrimonio con Charlotte Flair, segna un nuovo punto di partenza diviso ora tra AEW e NJPW.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: La nuova vita di Andrade

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