Al mattino dopo l’incendio che ha bruciato circa sei ettari di pineta tra Rivabella e Padula Bianca, l’aria è ancora irrespirabile e carica di fumo. Le persone coinvolte si trovano fuori casa, alcune con mascherine, mentre si conta ancora l’entità dei danni materiali. Le fiamme hanno devastato la vegetazione, lasciando dietro di sé un paesaggio annerito e un’area ancora avvolta nel fumo.

Fumo, lacrime, mascherine; l’aria ancora irrespirabile e malsana: è il mattino dopo dell’inferno di fuoco che ha divorato circa sei ettari di pineta tra Rivabella e Padula Bianca a Gallipoli. Nelle prime ore, dopo la grande paura di ieri pomeriggio, l’area transennata si affolla di gente. Più avanti sulla spiaggia, dove è letteralmente andato in fumo uno dei chioschi dei lidi attrezzati, un presidio dei Vigili del Fuoco. Li vi erano anche delle attrezzature da cucina, utilizzate nel chioschetto, e i focolai non sono ancora spenti. Intanto l’area è sotto osservazione, nel corso della giornata, valuteranno l’evoluzione e si deciderà cosa fare. Intorno uno scenario devastante, alberi abbattuti, giganti ridotti in cenere, fuliggine ovunque. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gallipoli, fumo e lacrime il giorno dopo l'incendio: «Notte fuori casa, ora la conta dei danni»

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