Fusione Paramount Skydance-Warner Bros Discovery rinviata al 2027 per lo stop del giudice

Da digital-news.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery è stata rinviata al 2027 dopo il blocco da parte di un giudice federale statunitense. La decisione interrompe i piani per un'unione tra le due aziende, che era prevista per i prossimi anni. La questione riguarda un provvedimento giudiziario che ha impedito la realizzazione della fusione, modificando i programmi di consolidamento nel settore dell'intrattenimento.

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La giustizia federale statunitense blocca la maxi fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery fino al 2027. Il sipario sulla fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery è calato bruscamente, lasciando Hollywood e i mercati finanziari in un’attesa che sa di stallo profondo. Quello che doveva essere il matrimonio del secolo, un’operazione da circa 111 miliardi di dollari, è scivolato ufficialmente. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Judge pauses Paramount Skydance-Warner Bros. Discovery merger

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