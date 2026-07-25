Una coppia di circa 50 anni, mentre si trovava in bicicletta sul lungomare di Porto Recanati, si è fermata allo chalet Peter per bere qualcosa. Durante questa sosta, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un furto. Le immagini mostrano i due coinvolti mentre sottraggono oggetti dal locale. La polizia ha acquisito le registrazioni e sta indagando sull’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sui soggetti o sui beni sottratti.

Una coppia di 50enni, lui e lei, stava facendo un giro in bici per il lungomare di Porto Recanati, finché i due si sono fermati a bere qualcosa di fresco allo chalet Peter. Ma in quegli attimi il 50enne, senza farsi vedere, è riuscito a intascarsi un paio di occhiali da sole, dal valore di circa 300 euro, per poi andarsene via insieme con la compagna. Ma la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorvglianza privata e i titolari del locale, appena hanno scoperto il furto, hanno diffuso sui social il video nel quale il ladro viene immortalato con le mani nella marmellata. L’episodio è successo ieri mattina sul lungomare Palestro di Porto Recanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto al bar filmato dalle telecamere

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Il ladro in azione al bar. Filmato dalle telecamereSi sporge dietro il bancone, apre la cassa e arraffa qualche banconota da cinquanta euro. Così è stato messo a segno un furto al bar Servidei di Civitanova. E non sarebbe l’unico locale preso di mira. ilrestodelcarlino.it