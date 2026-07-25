Furious recensione | un thriller sulla violenza di genere che non lascia scampo

Notizia in breve

Su Disney+ è disponibile una serie thriller che affronta il tema della violenza di genere e delle dinamiche di potere, senza lasciare spazio a vie di scampo. La narrazione si concentra sulle conseguenze di comportamenti violenti, ponendo l’accento sulle tensioni e i conflitti tra i personaggi. La serie utilizza un approccio diretto e senza fronzoli per rappresentare le situazioni di violenza e le relazioni di oppressione. La produzione si distingue per il suo tono intenso e il ritmo serrato.