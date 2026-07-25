Freya | la difesa aerea europea riparte dal S-300 sovietico

Il programma di difesa aerea europeo ha ripreso lo sviluppo dell’intercettore FP-7, basato sul sistema S-300 sovietico. Questa iniziativa, avviata dall’Ucraina, rappresenta uno dei progetti più rilevanti nel settore della difesa missilistica dall’epoca della Guerra fredda. Il progetto mira a potenziare le capacità di intercettazione e difesa contro minacce aeree e missilistiche. La ripresa dello sviluppo avviene in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza europea.

Prosegue il programma ucraino dell’intercettore FP-7, al centro di una delle più ambiziose iniziative europee di difesa missilistica dalla fine della Guerra fredda. Per ironia della storia, la corsa europea per uno scudo anti-balistico prende le mosse da un progetto sovietico. L’ucraina Fire Point scommette su Freya. Lo scorso 14 maggio la società ucraina del settore della difesa Fire Point ha presentato il concept completo del Progetto Freya, secondo quanto riportato da fonti ucraine. L’ambizione è fornire un sistema paneuropeo di difesa aerea e antimissile a partire dalle lezioni apprese sul teatro ucraino. La sfida è duplice: garantire l’operatività di un sistema terra-aria (SAM) in grado di fronteggiare le minacce balistiche allo stato dell’arte e abbattere i costi di impiego degli intercettori. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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SI GODE SEMPRE PIÙ FORTE! #Slava! #FirePoint ha presentato i missili antiproiettile #FP7x. Sono stati sviluppati per il nuovo sistema di difesa aerea #ucraino #Freya. L'azienda ha definito lo sviluppo come parte di uno scudo antiproiettile #paneu x.com

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