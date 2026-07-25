Lo chef Mariano Armonia ha pubblicato la ricetta della fresella di polpo, disponibile su diverse piattaforme, tra cui riviste, digitale e Instagram. Armonia è proprietario di due ristoranti, uno ad Aversa e uno a Pozzuoli. La ricetta combina i sapori del mare con quelli della terra, offrendo un piatto che unisce ingredienti di mare e frutti della terra.

I piatti di Chef Armonia potete leggerli tutti sul cartaceo in edicola, nella versione digital o seguirli nei reel su Instagram. Chef Mariano Armonia, titolare dei due ristoranti Armonì, uno ad Aversa e l’altro a Pozzuoli, firma un piatto che unisce i sapori del mare ai frutti della terra. Di seguito la ricetta con tutti gli ingredienti e il procedimento per replicarla a casa. * 4 freselle grandi * 600 g di polpo già cotto * 200 g di pomodori datterini tagliati a cubetti * 200 g di patate * ½ cipolla di Tropea * 80 g di olive nere denocciolate * 80 g di olive verdi denocciolate * 1 costa di sedano * Basilico fresco q.b. * Menta fresca q.b. * Olio extravergine d’oliva q. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Fresella di polpo, la ricetta dello chef Armonia: tutti i passaggi per realizzarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novella 2000 in cucina con ‘Riso e patate, la ricetta di Chef ArmoniaUno degli ultimi piatti dello Chef Armonia combina riso e patate in una preparazione semplice ma curata.

Novella 2000 in cucina con pasta fagioli e cozze, la ricetta di Chef ArmoniaUno dei piatti proposti dallo chef è pasta fagioli e cozze, disponibile nel suo profilo Instagram o nel numero di una rivista in edicola.

Fresella di polpo, la ricetta dello chef Armonia: tutti i passaggi per realizzarlaI piatti di Chef Armonia potete leggerli tutti sul cartaceo in edicola, nella versione digital o seguirli nei reel su Instagram. novella2000.it

La fresella napoletana nasce al Borgo Sant’Antonio Abate: Antonio è uno degli ultimi ‘fresellari’Che sia di polpo, di maruzze o di frattaglie, la zuppa chiama a sé un solo biscotto: la fresella. A Napoli, esistono ancora dei veri e propri artigiani di questo alimento. Uno degli ultimi è Antonio ... fanpage.it