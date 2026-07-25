Frederic Vasseur ha espresso preoccupazione per un possibile rischio di penalità per Hamilton, evidenziando che la situazione è concreta. Alla fine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo round del campionato di Formula Uno 2026, ha dichiarato che domani si confidano nel passo della squadra per affrontare la gara. Vasseur ha analizzato le questioni emerse durante le qualifiche, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi delle penalità potenziali.

Frederic Vasseur ha molti argomenti da analizzare al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, la Ferrari è stata protagonista ma sostanzialmente nella maniera sbagliata. Si puntava a pole position o prima fila monopolizzata e, invece, i piloti hanno dovuto far fronte a bandiere gialle, impeding e un feeling non impeccabile. Come sono andate le cose? Lando Norris ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:17.207 con soli 12 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton, quindi terzo Charles Leclerc a 238. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 272 millesimi, quinta per Oscar Piastri a 477 mentre in sesta si classifica Max Verstappen a 518. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur preoccupato: “Rischio penalità Hamilton concreto. Domani confidiamo nel nostro passo”

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