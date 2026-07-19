Al termine del Gran Premio del Belgio, la Ferrari ha concluso con un risultato superiore alle aspettative, grazie a una vettura più veloce del previsto. Vasseur ha commentato la gara, mentre Hamilton ha ricevuto una penalità che l’ha penalizzato. La squadra di Maranello ha ottenuto buoni piazzamenti sul tracciato di Spa-Francorchamps, con una prestazione che ha sorpreso rispetto alle previsioni iniziali.

Frederic Vasseur non nasconde la propria soddisfazione al termine del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, la scuderia di Maranello ha raccolto un risultato ben superiore alle attese pre-weekend. Si temeva, come accaduto a Silverstone, che la SF-26 avrebbe dovuto soffrire a livello di velocità pura ma, come in Inghilterra, è arrivata una ottima prova, con un risultato superiore alle attese. La vittoria è andata ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Charles Leclerc per 1.9 secondi mentre completa il podio Max Verstappen a 11.5. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Siamo andati più forte del previsto. Hamilton? Penalità eccessiva”

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