Formula 1 GP d’Ungheria 2026 oggi prove libere 3 e qualifiche orari e dove vederle in TV
Oggi si svolgono le ultime prove libere e le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2026, sul circuito dell’Hungaroring. La terza sessione di prove libere e le qualifiche determinano la griglia di partenza per la gara di domani. Gli orari delle sessioni e le modalità di visione in TV sono disponibili. La giornata di oggi è cruciale per le strategie dei piloti e delle squadre in vista della gara.
La Formula 1 torna in pista oggi, sabato 25 luglio 2026, per una giornata decisiva del Gran Premio d’Ungheria. Sul circuito dell’ Hungaroring si disputano la terza sessione di prove libere e le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara di domenica 26 luglio. L’attenzione è tutta rivolta alla lotta per il titolo mondiale, con Kimi Antonelli chiamato a confermare il suo straordinario momento di forma dopo il successo conquistato nel Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Antonelli leader del Mondiale, Hamilton cerca il riscatto. Il pilota italiano arriva in Ungheria forte della vittoria ottenuta in Belgio, dove ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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F1 UNGHERIA - Prove Libere 1 e 2 - Analisi e Telemetria | 13:30 & 17:00 | In Mezzo LMU/F2/F3
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