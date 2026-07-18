Formula 1 GP del Belgio | oggi prove libere e qualifiche a Spa Orari e dove vederle in TV

Oggi a Spa si svolgono le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Le sessioni sono trasmesse in diretta TV, con orari disponibili sui canali ufficiali. La gara si terrà nel fine settimana e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato, noto per le sue caratteristiche tecniche e la sfida tra i piloti. Le qualifiche determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio.

Il Mondiale di Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio del Belgio, uno degli appuntamenti più affascinanti e impegnativi del calendario. Oggi, sabato 18 luglio, sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, i piloti scenderanno in pista per la terza sessione di prove libere e per le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara di domenica 19 luglio. L’attenzione è puntata sulla Ferrari, reduce dalla vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, e su Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, chiamato a riscattarsi dopo il difficile weekend di Silverstone. Ferrari sulle ali dell’entusiasmo. Il successo ottenuto da Leclerc a Silverstone ha rilanciato le ambizioni della Scuderia di Maranello, che arriva a Spa con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati nelle ultime gare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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