Firenze domenica chiude Ponte al Pino | circolazione dei treni interrotta Ecco i bus le navette e i divieti

Da domenica sera la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà sospesa. La chiusura si rende necessaria per consentire il montaggio del nuovo ponte al Pino, che è stato smontato tra il 6 e il 9 luglio. Durante questa fase, saranno attivate navette, bus sostitutivi e verranno istituiti divieti di circolazione per agevolare i lavori. La sospensione durerà fino al termine delle operazioni di completamento del nuovo ponte.

Da domenica sera tornerà a fermarsi la circolazione ferroviaria tra Santa Maria Novella e Campo di Marte. Dopo lo smontaggio del vecchio ponte al Pino, effettuato tra il 6 e il 9 luglio, è arrivato infatti il momento del nuovo impalcato. L'interruzione dei treni scatterà alle 23 di domenica 26 luglio e terminerà alle 11 di giovedì 30 luglio. Durante questo periodo una grande gru provvederà a sollevare e posizionare il cavalcaferrovia. Come già avvenuto durante la scorsa finestra di lavori, sarà chiusa anche la passerella pedonale temporanea. Una volta completato il varo inizierà lo smontaggio della grande gru installata sul lato di via degli Artisti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Firenze - Chiusura Ponte al Pino, tre mesi difficili per la viabilità

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