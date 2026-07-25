Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Due colpi pronti Mastantuono smentito | bluff o no?

La Fiorentina ha annunciato di aver finalizzato due nuovi acquisti, aggiungendo altri giocatori alla rosa. La società ha comunicato che i trasferimenti sono stati conclusi, senza specificare i nomi dei nuovi arrivati. Nel frattempo, l’agente di un calciatore coinvolto ha smentito un’ipotesi di trattativa, lasciando aperta la possibilità di un bluff. La società non ha fornito ulteriori dettagli sui prossimi movimenti di mercato.

Firenze, 26 luglio 2026 - La Fiorentina è pronta a mettere altri due tasselli nel mosaico costruito da Fabio Paratici. Dopo gli innesti già ufficializzati nelle scorse settimane, il direttore sportivo viola è ormai a un passo dal chiudere anche per Victor Valdepenas e Joao Mario, due operazioni che, salvo sorprese, saranno formalizzate nei prossimi giorni. L'obiettivo è consegnare a Fabio Grosso due nuovi elementi polivalenti prima che il mercato entri nella sua fase più calda. Valdepenas, un affare Real. Per quanto riguarda Valdepenas, il traguardo è ormai davvero vicino. Il difensore del Real Madrid, seguito da tempo dalla Fiorentina, ha trascorso le ultime settimane in ritiro con la prima squadra spagnola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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