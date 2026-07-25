Feste e sagre Dance Party Bepi mercatini e grotte | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo sono in programma diverse iniziative. Si svolgono feste e sagre, tra cui il Sottozero Summer Festival a Bagnatica e il Borgo diVino in Tour a Lovere. Si tengono anche eventi come il Dance Party a Costa Volpino e un concerto a Premolo. Inoltre, sono previste visite a mercatini e grotte, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le location precise.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano feste e sagre, Sottozero Summer Festival a Bagnatica, I love Formentera Dance party a Costa Volpino, il concerto di Bepi & The Prismas a Premolo e Borgo diVino in Tour a Lovere. Da annotare, inoltre, la sagra del pesce a Ponte Giurino, Soap Boxxico Rally, mercatini a San Pellegrino Terme e a Sarnico, la notte bianca a Sant’Omobono Terme, Zandobbio Music Fest, l’apertura delle Grotte delle Meraviglie a Zogno e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 25 e domenica 26 luglio. ALBINO – Festival del gluten free... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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