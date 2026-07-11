Notti bianche sagre dance omaggio a Lucio Battisti e cascate | il week-end in provincia

Nel fine-settimana in provincia di Bergamo si svolgono numerose iniziative. Domenica si tiene il party “Voglio tornare negli anni 90” ad Amici in Festa di Grassobbio. A Costa Volpino si celebra un omaggio a Lucio Battisti. Le Cascate del Serio vengono riaperte dopo lavori di manutenzione. Si tengono molte sagre e feste popolari, con eventi anche di musica dance e celebrazioni dedicate alle cascate.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante feste e sagre, il party “Voglio tornare negli anni 90” ad Amici in Festa di Grassobbio (domenica), la nuova apertura delle Cascate del Serio e l’omaggio a Lucio Battisti a Costa Volpino. Da annotare, inoltre, la sagra della sardina a Tavernola Bergamasca, Almenno Summer Festival, Ohana Fest a Bagnatica, la Festa del Bersagliere a Calcinate, i mercatini a Lovere, EstaFestaRock a Montello, la notte bianca a Piazza Brembana e a Terno d’Isola, Sangiu Summer Village, Revel Summer Festival a Treviglio, Premol Box Rally a Premolo, Beer Fest a Villongo, Ambria Music Festival, la rievocazione storica a tema Unità d’Italia a Brumano, l’apertura delle Grotte delle Meraviglie a Zogno, spettacoli per bambini e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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