Federico Tosoni, imprenditore italiano, ha sede tra Londra e Dubai. Ha fondato Mmoment Studio, un’agenzia di comunicazione e marketing digitale. L’azienda si occupa di ufficio stampa e consulenza digitale.

Federico Tosoni è un imprenditore italiano con base tra Londra e Dubai, dove ha fondato Mmoment Studio, agenzia di comunicazione e marketing digitale attiva nell'ufficio stampa e nella consulenza digitale. La sua attività si sviluppa lungo due direttrici che nel tempo sono diventate complementari: da un lato la creazione di siti web ed e-commerce, dall'altro la gestione dell'ufficio stampa, il lavoro che porta persone, aziende e professionisti a comparire sulle pagine di giornali e riviste. In un contesto in cui la fiducia del pubblico si costruisce anche attraverso ciò che viene scritto e pubblicato, saper raccontare una storia e collocarla nel posto giusto resta un elemento centrale del mestiere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federico Tosoni: un imprenditore italiano tra le capitali del business globale

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