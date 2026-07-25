Giovedì nel tardo pomeriggio, una persona che passeggiava con il cane ha trovato una granata a Sesto Gallo. La scoperta è avvenuta in un'area di campagna, dove l'oggetto è stato individuato e segnalato alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per rimuovere e far brillare la granata. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di sicurezza.

Una tranquilla passeggiata con il cane si è trasformata in un ritrovamento decisamente insolito. È accaduto giovedì nel tardo pomeriggio quando un cittadino, mentre percorreva le campagne della Cascina Sesto Gallo, al confine tra San Giuliano Milanese e San Donato, si è imbattuto in una granata d’artiglieria, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale. L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le polizie locali di San Giuliano e San Donato, che hanno delimitato l’area, mentre i carabinieri hanno richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito. A causa del sopraggiungere del buio, l’ordigno non è stato rimosso e la Prefettura ha disposto il presidio della zona per tutta la notte, in attesa delle operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fatta brillare la granata di Sesto Gallo

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