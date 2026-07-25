Negli ultimi giorni sono state perquisite l’abitazione e i dispositivi elettronici di un uomo di 42 anni morto domenica al Pilastro. Gli agenti della squadra mobile hanno esaminato computer e cellulari, oltre a medicinali trovati in casa. Le verifiche sui dispositivi elettronici sono ancora in corso e includono analisi di sangue e compressione. La ricerca si concentra sui contenuti digitali e sugli elementi che possano chiarire le cause del decesso.

di Francesco Zuppiroli La verità dei telefoni e pc di Abderrahim Fakir è quella che vanno cercando gli agenti della squadra mobile, che nei giorni scorsi hanno perquisito l’abitazione del 42enne morto al Pilastro domenica e acquisito appunto, oltre ad alcuni medicinali, i dispositivi elettronici dell’uomo. Dispositivi, cellulare e computer, su cui saranno ora eseguite le analisi di routine disposte dalla procura, nella persona dei pm Ambrosino e Arienti, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, per ricostruire gli ultimi giorni di Fakir. Le indagini, che a quanto si apprende non sono destinate a passare di mano ad un altro Corpo, si stanno anche concentrando sulle diverse decine di video dei residenti del Pilastro che hanno ripreso ’in diretta’ ogni istante di quanto accaduto prima e dopo la morte di Fakir. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fakir, pc e cellulari al setaccio. Gli ultimi giorni da ricostruire. L’esame: sangue e compressione

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