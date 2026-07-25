Le immagini l’hanno ritratta mentre parlava con i manifestanti che lunedì scorso si sono scontrati con la polizia, dopo la morte di Abderrhaim Fakir. Si chiama Francesca, ha 63 anni, ed è nata a Bologna. Per il suo gesto le è arrivato anche il plauso della Meloni. Lei dice, semplicemente, di averlo fatto «con il cuore, per la mia città». Lei lunedì sera stava guardando la televisione. «Si ero a casa mia, abito nella prima periferia della città. Ormai vado molto poco in centro, non mi piace più: ho paura per la gente che si incontra. E quella sera ho visto le immagini degli scontri, che stavano avvenendo in quel momento. A quel punto ho deciso che dovevo fare qualcosa». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, la signora (elogiata da Meloni) che ha cercato di fermare gli scontri: «Non potevo vedere la mia Bologna devastata»

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